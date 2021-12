Happy Holi promete mistura de cores e sons no Wet'n Wild

Uma mistura de cores, música eletrônica e alegria: essa é a proposta do Happy Holi Festival, que acontece pela primeira vez em Salvador neste domingo, 23, no Wet'n Wild. Baseado no Festival das Cores indiano, o evento vem percorrendo cidades do país desde fevereiro, levando a proposta de uma festa diferente para toda a família.

A ideia é simples: vista-se de branco e esteja preparado para uma explosão de cor. Com a participação de cinco DJs durante oito horas de festa, o público é incentivado a jogar para cima, a cada 45 minutos, punhados de Zim - pó colorido biodegradável feito de amido de milho e colorido com corante de comida -, resultando em uma mistura de cores.

O festival

O Happy Holi nasceu em 2013, em Lisboa, e desde então vem percorrendo diversos países. No Brasil, o festival se realizou pela primeira vez em Fortaleza, e já passou por Maceió, Aracaju, Brasília, Recife e Teresina.

No domingo, às 14 horas, o Happy Holi começa em Salvador trazendo nomes da música eletrônica como Felguk, Alok, Ftampa, DJ Tom e Lyopak. Na entrada da festa, o público recebe dois pacotes de pó colorido Zim, fornecedor oficial do evento na América Latina, além de identificação que comprova a maioridade.

A medida objetiva controlar o consumo de bebida alcoólica, uma vez que a festa é aberta também ao público de menor. Assim, os maiores de 18 anos recebem uma pulseira de identificação que permite o acesso aos pontos de vendas de bebidas alcoólicas. Em áreas separadas, o público entra com a pulseira, consome, e só depois volta à área comum.

Para o português Fernando Sá, que organiza o evento pelo mundo em parceria com o brasileiro Tiago Silva, a festa proporciona diversão para todas as idades, e o controle é uma forma de garantir que o festival seja agradável para todos.

O clima diferenciado da festa chega também até quem comanda o som. Para Lyopak, um dos DJs que têm viajado com o evento pelas cidades do país, "esse festival tem toda uma dinâmica diferente. É totalmente surreal".

Felipe Lozinsky, um dos DJs que compõem o duo Felguk, explica que é a primeira vez da dupla tocando no Happy Holi, e a expectativa não poderia ser maior. "O público vai à loucura com a história das cores".

Com azul, amarelo, vermelho, verde e rosa, as cores usadas no evento, o Zim, feito pela empresa baiana Zim Color, única do Brasil a fabricar o pó colorido, não causa danos à saúde, e deve ser evitado apenas por quem possui alergia a corante alimentar.

A origem do Holi

O Happy Holi é inspirado em outra festa bastante colorida: o Holi - Festival das Cores, evento anual da Índia. Típica da religião hindu, o Holi marca o início da primavera no hemisfério norte. E, baseado na mitologia hindu, celebra o triunfo do bem sobre o mal.

Sua origem é incerta e remete a várias lendas do povo hindu. Uma das mais comuns aborda a história do Rei Kashipú, que, acreditando ser um deus, teria tentado matar seu filho Prajlad pela devoção deste ao deus hindu Vixnu.

Mas suas tentativas foram frustradas e Kashipú ordenou que sua filha Hólika, imune ao fogo, entrasse com o irmão numa fogueira. Mas o tiro saiu pela culatra: segundo a lenda, Hólika foi queimada enquanto Prajlad era salvo por Vixnu.

E é assim que o festival começa na Índia: com fogueiras acesas representando a morte de Hólika. Nos dias que se seguem, as pessoas jogam pó colorido uns aos outros, desejando "Feliz Holi", enquanto todos se misturam, apesar da forte segmentação social que rege o povo hindu, e exaltam as cores e a alegria.

No Brasil, o Happy Holy ainda percorre cinco cidades em 2014. No próximo ano, são esperadas mais 24 edições da festa - e Salvador não vai ficar de fora.

