Há exatos 30 anos, o Brasil dava adeus ao 'Rei do Baião'

Há 30 anos, mais especificamente no dia 2 de agosto de 1989, o Brasil e se despedia de um dos nomes mais importantes da música. Luiz Gonzaga do Nascimento, também conhecido como o 'Rei do Baião', morreu aos 76 anos em Recife, no Pernambuco. O vasto legado do músico é lembrado até hoje por músicos e admiradores do seu trabalho.

Nascido no município Exu, Gonzagão teve seu primeiro nome 'Luiz' colocado em decorrência do dia de seu nascimento, quando se comemora a Festa de Santa Luzia, em 13 de dezembro. Coincidentemente, a data caiu em plena sexta-feira 13.

Durante sua trajetória como musico, Gonzaga foi o responsável por apresentar ao País o que é, de fato, o sertão. No entanto, antes de ser o 'Rei do Baião' que todos conhecem, Luiz chegou a ser animador de festas junto com seu pai, Januário, que também era considerado um sanfoneiro bastante talentoso.

No início da década de 40, ele resolveu inovar. Abandonou o paletó e gravata que costumava usar em suas apresentações, e vestiu o tradicional chapéu de couro e roupa de vaqueiro, figurino que acabou consagrando ele na música. Assim, nasceu a alcunha de 'Rei do Baião', que o acompanhou até os últimos dias de sua vida.

Infelizmente, no ano de 1989, Luiz Gonzaga foi internado no Hospital Santa Joana e morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória.

