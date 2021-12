Gusttavo Lima vai a hospital por causa de mal-estar e cancela show

O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar o show que faria na Vaquejada de Serrinha neste domingo, 9, após sofrer um mal-estar.

A assessoria do evento divulgou um comunicado sobre o cancelamento do show. "A Vaquejada de Serrinha informa que o show do cantor Gusttavo Lima, que aconteceria neste domingo (9), no Parque Maria do Carmo, em Serrinha, foi cancelado devido a problemas de saúde do artista, que foi internado ontem após um mal-estar".

Além do cancelamento do show em Serrinha, a cidade de Paulo Afonso também ficou sem a apresentação do cantor.

Os shows marcados para os dias 8 e 9 de setembro foram adiados

