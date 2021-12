Gusttavo Lima tem rosto atingido por copo durante show na Bahia

O cantor Gusttavo Lima foi atingido no rosto por um copo de bebida durante o seu show, na noite da quinta-feira, 1º, no município de Barreiras (a 886 km de Salvador), no oeste da Bahia.

Em vídeo publicado por um usuário nas redes sociais, é possível ver o artista, no momento em que abre os braços para o público, sendo acertado enquanto canta,

Após o episódio, Gusttavo Lima não comentou o caso. Mas a assessoria informou que ele não sofreu nenhum ferimento e subirá ao palco nesta sexta, 2, para mais uma apresentação do projeto “Buteco do Gusttavo Lima”, no Parque de Exposições, em Salvador.

