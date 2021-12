Gusttavo Lima recebe ídolos em DVD de clássicos do sertanejo

Em uma homenagem à música sertaneja, Gusttavo Lima reuniu um time de estrelas para relembrar clássicos e sucessos atuais. O músico recebeu seus fãs por dois dias, na casa noturna Villa Mix, em Goiânia, para gravar o DVD Buteco do Gusttavo Lima. O registro chegará às lojas no segundo semestre.

Ele chamou ao palco as duplas Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e o cantor Leonardo, entre outros. Para Lima, no entanto, um dos momentos mais marcantes foi quando dividiu o microfone com o pai, seu Alcino.

"A reação do público foi incrível. Foram muitos momentos surpreendentes, mas cantar com meu pai foi inexplicável", diz o cantor, emocionado.

Seu Alcino nunca cantou profissionalmente, mas sempre incentivou o filho a seguir a sua paixão pela música. Com o pai, ele cantou os clássicos Morena Bonita, de Silveira & Silveirinha, Cama Fria, de André & Andrade, e Doce Amada, de Chitãozinho & Xororó.

No repertório de 23 canções, o músico tentou contar uma breve história do sertanejo. "O repertório para essa gravação foi fantástico. Foram cerca de 30 composições, algumas delas apresentadas em pot-pourri.

Sucessos como Pão de Mel, Locutor, Estrela Perdida e Páginas de Amigos, diz Lima, que incluiu algumas canções suas também. Fizeram parte do show Diz Pra Mim, Só Tem Eu, Fui Fiel, 10 Anos e Ponto G. "Escolher o repertório foi difícil, mas acredito que chegamos a uma seleção bacana demais."

Referências

Para gravar o DVD Buteco do Gusttavo Lima, dedicado a clássicos da música sertaneja, o cantor não poderia deixar de convocar representantes de diferentes épocas.

"Convidei as duplas Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano e o cantor Leonardo", revela Lima. Ao lado de Zezé Di Camargo & Luciano, uma das canções selecionadas foi Do Outro Lado da Moeda, que dá nome ao disco mais recente de Lima, produzido pelo amigo Zezé.

Com Jorge & Mateus ele cantou Olha Amor e com Bruno & Marrone lembrou de Nem Dormindo Consigo te Esquecer. "Também tive a honra de cantar Rumo a Goiânia com Leonardo. Todos eles são referências para mim. Tive a grande satisfação de aceitarem o convite. Deu trabalho conciliar as agendas, mas valeu a pena."

Homenagem ao pai

Ao cantar ao lado do pai, Lima fez uma homenagem a quem lhe ensinou, antes de tocar, a ouvir os clássicos do sertanejo. "É difícil definir as minhas principais influências, mas eu cresci ouvindo Barrerito, Tião Carreiro, Milionário & José Rico, Tonico & Tinoco, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo, Bruno & Marrone, João Paulo & Daniel, entre muitos outros", lista Gusttavo Lima.

Sobre o resultado do DVD, Lima também tem boas expectativas. "Espero que saia da forma mais fiel possível, pois a gravação foi boa demais, com cenário lindo, muita gente especial, galera bonita. Certamente vão rolar alguns extras, pois gravamos também os bastidores do show. Aguardem!"

