O cantor Gusttavo Lima divulgou nas plataformas digitais o volume 1 do aguardado projeto 'O Embaixador in Cariri', primeiro lançamento pela Sony Music, apostando em um caminho mais profundo, vibrante e emocionante em suas interpretações. Composto por quatro músicas, o EP traz as faixas “Igreja”, “Caquinho”, “Lo Que Tú Y Yo Vivimos” e “Perrengue”.

A faixa "Perrengue" teve videoclipe liberado no canal do artista no YouTube. “Quero convidar todo mundo para conferir esse primeiro volume que está lindo demais! São quatro canções incríveis e espero, de coração, que vocês curtam muito! Escolha a sua plataforma preferida e fiquem ligados que, em breve, tem mais novidades chegando!”, comentou Gusttavo Lima.

Gravado no Ceará, o trabalho traz a grandeza da carreira de Gusttavo Lima, com fogos, tecnologia, músicas inéditas e participações importantes, como Fagner. O projeto ainda contará com dois volumes até o lançamento completo das 23 faixas que compõem o álbum.

Confira abaixo o clipe da faixa "Perrengue":

Gusttavo Lima lança projeto "O Embaixador in Cariri"

