Gusttavo Lima comemora 32 anos com lançamento do single “Nota de Repúdio”

Gusttavo Lima está completando 32 anos de idade e para comemorar a data, celebrada nesta sexta-feira, 3, o cantor compartilhou o sigle “Nota de Repúdio” com o público. A canção, que marca a abertura de divulgação do seu novo DVD “Buteco in Boston”, está disponível nas plataformas digitais (ouça aqui) com videoclipe no YouTube (confira aqui).

O trabalho, gravado durante o evento que reuniu mais de 15 mil pessoas no campo do Aeroporto de Fitchburg, em Boston (Estados Unidos), deve contar com 20 faixas, sendo 15 inéditas e cinco regravações. “Pra mim, é motivo de muita felicidade apresentar esse primeiro conteúdo do nosso DVD de Boston ao público no dia em que completo mais um ano de vida”, comenta o artista.

“Nota de Repúdio” traz a resposta de uma pessoa que vai a público manifestar sua indignação após se sentir substituída por outro alguém poucos dias após o término do relacionamento. A música tem letra assinada por Edu Moura, Felipe Viana, Thales e Davi Matheus. O DVD conta com a participação especial do astro norte-americano Prince Royce na canção “Veneno”.

adblock ativo