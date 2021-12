Gusttavo Lima atropela ciclista após deixar fazenda em Goiás

O cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na noite deste domingo, 5, no retorno para Goiânia, após deixar a fazenda em Bela Vista de Goiás. Segundo a assessoria do artista, o sertanejo acabou atropelando um ciclista a uma velocidade de 30 km/h.

"Ele atingiu um ciclista que passou muito rápido na frente dele e só soube que era um ciclista quando viu depois pelo retrovisor, tamanha a velocidade com que o homem passou. O ciclista teve ferimentos em uma perna, mas todos estão bem", contou a equipe do cantor.

Os assessores de Gusttavo ainda negaram a informação de que o cantor teria sido detido por conta do atropelamento e declararam que o artista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu no local até a chegada da equipe. Ainda segundo o grupo, a vítima será transferida para um hospital privado de Goiânia, com tratamento bancado por Gusttavo Lima.

