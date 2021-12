Guitarrista norte-americano faz workshop em Salvador

O guitarrista norte-americano de jazz fusion Allen Hinds ministra um workshop para músicos de Salvador, nos dias 28, 29 e 30. As aulas começam sempre às 19h30 e serão ministradas no Studio M (Rua Cel. Durval Mattos, 246, Costa Azul).



A cada dia o evento promove um intercâmbio cultural, com a participação de um músico brasileiro convidado. São eles: o violonista santo-amarense Roberto Mendes, o músico e produtor carioca Ricardo Marins e o guitarrista paulista, especializado na técnica de fingerstyle, André Nieri.



Professor da escola de música Musicians Institute, em Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos, Allen Hinds é natural de Auburn, Alabama. Influenciado por nomes como o saxofonista de jazz Wayne Shorter, os Beatles, o guitarrista Duane Allman (da The Allman Brothers Band e famoso pela técnica de slide) e Alan Holdsworth, desde a adolescência Allen se dedica à música.



Participou do Berklee College of Music e, logo depois, mudou-se para Los Angeles para participar do Musicians Institute.



O workshop é promovido pelo T&J Workshop e MasterClass, que já trouxe o guitarrista australiano Frank Gambale. O custo das oficinas é R$ 100, entrada diária, e R$ 250, para os três dias.



Mais informações pelos telefones 71 9201-5511 (Théo Silva) e 71 8666- 7606 (Jair Soares). O Studio M tem capacidade para 35 pessoas por dia.

