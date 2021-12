Guitarrista Julio Caldas promove blues session no Rio Vermelho

O guitarrista Julio Caldas protagoniza uma blues sessions nesta quinta-feira, 9, no Solar Gastronomia, no Rio Vermelho. No show, que começa às 20h30, o músico apresenta, acompanhado do baixista Cassio Nobre e do baterista Uirá Nogueira, músicas de sua autoria e releituras de clássicos do blues, como BB King, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Robert Johnson e Freddie King, utilizando variados formatos de guitarra.

O repertório reúne músicas registradas nos cinco discos de Julio Caldas, com destaque para o mais recente, o “Blues, baiões e psicodelia”, que traz uma mistura de blues, música nordestina e momentos psicodélicos em canções compostas por ele, em parceria com Bule Bule, Emílio Cunha, Cláudio Diolu, Diro Oliveira e Illa Benício.

Multi-instrumentista, Júlio Caldas toca, além de guitarra, baixo, bandolim e viola, e atua, também, como produtor musical, tendo produzido o álbum “Abre caminho”, da cantora Mariene de Castro, que ganhou o Prêmio TIM de Música (2005), na categoria Melhor Disco Regional; o CD “Lua Bonita”, de Socorro Lira, vencedor do Prêmio de Música Brasileira (2012) também na categoria Música Regional e, o disco “Terreiros”, de Roque Ferreira, indicado ao mesmo prêmio, na categoria Samba (2016), dentre outros.

Julio Caldas assina, ainda, os projetos Circuito Guitarra Baiana, Mostra de Guitarra Baiana e Trio de Guitarra Baiana e foi premiado com o Troféu Dodô e Osmar como melhor instrumentista de guitarra baiana, em 2015, e indicado ao Troféu Caymmi como artista revelação.

