Guitarrista da banda Slayer morreu aos 49 anos

O guitarrista norte-americano Jeff Hanneman, co-fundador da banda de heavy metal Slayer, morreu no sul da Califórnia na quinta-feira, 2, disse a banda em um comunicado publicado em seu site. Ele tinha 49 anos.

"Hanneman estava em um hospital local quando sofreu insuficiência hepática", disse a banda.

Hanneman fundou o Slayer com o amigo guitarrista Kerry King no início de 1980 no subúrbio de Los Angeles.

A banda ficou conhecida como um dos "quatro grandes" grupos de thrash metal da década de 1980, junto com o Anthrax, Megadeth e Metallica.

O gênero thrash metal se distingue por seu ritmo extremamente rápido, grandes bumbos duplos na bateria e temas soturnos, em geral relacionados com satanismo, guerra e assassinatos em série.

O site de música Allmusic.com disse que as marcas registradas da banda, a "velocidade a toda força, os solos de guitarra descontroladamente caóticos e os poderosos cortes musicais, pintam um fundo sonoro eficaz para a sua crônica obsessiva do lado negro".

Hanneman ficou famoso como escritor das canções "Raining Blood" e "Angel of Death" do álbum de 1986 "Reign of Blood", que é considerado um marco do gênero.

Hanneman deixa a esposa e três irmãos.

adblock ativo