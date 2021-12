Guitarrista Álvaro Assmar se apresenta em Salvador no dia 12

O guitarrista baiano Álvaro Assmar convida o pianista, cantor e compositor Adriano Grineberg, que já tocou com nomes consagrados do Blues como Magic Slim, Blue Jeans, Corey Harris e Shirley King (filha de BB King), para uma única apresentação em Salvador. O encontro acontece no dia 12 de fevereiro, às 22h no B-23 Lounge Music Bar (Shopping Boulevard 161, Itaigara).

Na oportunidade, Adriano apresentará o seu mais novo CD Blues For Africa, lançado em 2013, em meio a clássicos essenciais do gênero.

Os músicos serão acompanhados pelo baixista Octávio Américo e pelo baterista Reny Almeida. O evento também contará com a participação especial do guitarrista, cantor e compositor Eric Assmar, interpretando temas do seu álbum autoral de estreia.

