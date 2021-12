Guilherme Arantes no Luau na Lagoa

A Casa da Música, em Itapuã, realiza nesta terça-feira, 29, às 15 horas, o Luau na Lagoa, parte do programa Viva o Abaeté. Com entrada gratuita, a atividade conta com a presença do cantor e compositor Guilherme Arantes e integra as comemorações do aniversário de 22 anos do espaço.



Na abertura, acontecerá um bate-papo com a Velha Guarda de Itapuã às margens da Lagoa do Abaeté. Já às 18 horas, começa um descontraído encontro entre as Ganhadeiras de Itapuã e Guilherme Arantes.

