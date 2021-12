Guilherme Arantes lança seu 27º álbum

Flores e Cores, 27º álbum da carreira de Guilherme Arantes, foi um dos presentes – ao lado dos lançamentos de Chico Buarque, Os Paralamas do Sucesso e Tribalistas – que o mês de agosto concedeu à música popular brasileira.

Disco alegre, com pegada retrô, com músicas compostas no início dos 1970 que estavam guardadas nas caixas de lembrança do artista.

“Ano passado, lancei uma caixa comemorativa e um videodocumentário dos meus 40 anos de carreira. Isso fez que com eu mexesse em coisas lá de trás que estavam guardadas. Aí perguntei onde estava a utopia dos anos 1970 que guiava a mim e tantos outros jovens daquele período sombrio e conturbado da ditadura militar”, disse o cantor em entrevista ao A TARDE.

Guilherme Arantes foi remexer essas caixas e caminhou ao reencontro do jovem cantor e compositor que teve as canções não aceitas pelo mercado fonográfico. “Me encaixei no mercado da maneira que foi possível e viável. Meu Mundo e Nada Mais virou tema da novela Anjo Mau (Globo), em 1976. Mas essa canção estava dentro de uma fita com outras músicas, que faziam parte desse tempo inicial da minha carreira. O resgate de algumas dessas músicas que não foram gravadas foi o pontapé inicial para este disco”, explicou.

O álbum contém 12 músicas, todas inéditas e de autoria dele. As composições Meu Jardim do Éden, Happy Days e Sodoma e Babel são frutos diretos desse resgate. A primeira teve a melodia criada em 1969, mas só foi finalizada agora em 2017, quando ganhou letra.

Apesar de ter um pé no passado, o disco é sintonizado com o presente. Logo na primeira faixa, A Árvore da Inocência, aborda um tema bastante atual: a liberdade e o direito de as pessoas viverem e amarem como bem quiserem.

“É uma crítica a toda forma de preconceito e julgamento.

A minha defesa da liberdade individual e contra toda espécie de intolerância é parte da utopia do tempo de juventude. Parece que hoje a sociedade, em todo o mundo, está balançando a um neoconservadorismo. É um dever de todos lutarmos para que não haja um retrocesso, para que as conquistas comportamentais que obtivemos lá atrás, com muito enfrentamento, não sofram um abalo em prol desse novo conservadorismo oportunista que chega e quer ganhar espaço”, afirmou Guilherme Arantes.

Bahia

Em Flores e Cores, Guilherme Arantes revela uma nova visão de felicidade, “sentimento que mora na simplicidade”. Ponto de vista formulado no período de 15 anos que mora na Bahia. “Esse ensinamento tive aqui.

A Bahia me fez entender um lado humano, de enxergar a pureza das pessoas, a maneira simples de viver. Acho extremamente chique as pessoas que vivem com simplicidade. Não precisamos de um aparato grande e luxuoso para sermos felizes e plenos”, acredita.

O ar, o céu e as praias da Bahia também inspiraram duas canções do disco: Numa Onda (Nada no Mar) e Praia Linda. “O sol da Bahia ajudou a melhorar a minha vida. Me sinto um cara jovem, com um jeito puro de ser dos 20 anos de idade. Vejo beleza, romantismo e pureza nas coisas do dia a dia. Por isso o disco vem banhado com palavras como inocência, pureza, amor e simplicidade. Flores e Cores é um disco apaixonado e, ao mesmo tempo, alegre”, falou.

A influência baiana também ganhou destaque na arte gráfica do álbum. Cheio de flores de cores fortes, o que remete ao Tropicalismo; a ilustração de Gil Tokio anuncia que é um disco alegre. Bem diferente do trabalho de inéditas anterior, Condição Humana (2013), que é “sombrio, ácido, roqueiro e urbano”, avalia Guilherme Arantes.

Shows e videoclipes

Flores e Cores está disponível nas lojas físicas e digitais. Este mês, em São Paulo, serão gravados videoclipes das canções A Simplicidade É Feliz e Chama de um Grande Amor.

Arantes, acompanhado da banda, percorrerá o país com a turnê do disco. Em Salvador, está sendo preparada uma apresentação na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA) ainda este ano.

No primeiro semestre de 2018, a turnê ocupará o palco da Concha Acústica do TCA.

*sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

