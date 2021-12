Guilherme Arantes faz show em que atende pedidos do público

Dono de invejável ficha corrida com dezenas de sucessos populares, Guilherme Arantes convida seus fãs para ajuda-lo a fazer seu show desta sexta-feira, 2, na Sala Principal do Teatro Castro Alves – e também do próximo sábado, 3, no Teatro da Cidade do Saber, em Camaçari.

Não, ninguém deve levar seu instrumento para o Teatro. Vamos deixar que o próprio Guilherme explique a mecânica da coisa.

“Eu levo um repertório vasto, de mais de 60 músicas, que levo para o palco, com as letras e tudo. E aí a plateia interage muito, pedindo as músicas. Então é mais um show à la carte, eu interajo muito mais com o público”, explica o músico.

Sem banda, armado “só” com o majestoso Steiner de cauda do teatro (TCA), Guilherme deverá cantar não apenas seus hits como Meu Mundo e Nada Mais, Um Dia, Um Adeus, Deixa Chover e Cheia de Charme.

“É um repertório amplo, eu abro um leque com as músicas de maior envergadura da minha carreira. OK, eu tive umas 25 músicas muito famosas, temas de novela etc. Dá pra fazer um show inteiro só de standards, mas minha carreira teve muitas outras facetas”, afirma.

“É como se fosse uma pirâmide, com muitas pedras laterais que fazem a base e mostram a solidez dessa construção que é minha carreira, muito mais ampla do que as pessoas imaginam”, compara.

A opção pelo show intimista apenas com o piano também se justifica até pelo retorno do público, afirma.

“Não é que eu estou economizando, no sentido da produção. Tenho que compensar a ausência da banda. E quando fizemos no TCA com banda, a plateia reclamou muito do som alto da banda”, conta.

“Muitas pessoas vão ao teatro querendo uma coisa suave, mais erudita, esperando um Guilherme mais erudito e não tão roqueiro no palco. É um show de mais de duas horas e meia, quase três horas”, diz.

Atenção às sutilezas

Para Guilherme, o clima intimista, quase piano bar, ressalta também as sutilezas do som do piano e das letras, algo que vai na contramão do som “paredão” tão em voga hoje em dia.

“Estamos na era das megabaladas, das grandes bandas de neosertanejo, neo forró, neoisso, neoaquilo, mega produções de som muito poderoso. Acontece que isso não é novidade”, afirma.

“Então, quando optamos fazer no TCA, queremos olhar para o público com carinho, dar a ele o que ele quer: um som primoroso de piano de cauda e fazer todo mundo cantar”, acrescenta.

Até a captação de som do piano ele faz questão de exaltar: “O Steiner do TCA mesmo é um dos melhores do Brasil, um instrumento impecável, todo equipado com microfones especiais”, garante.

Guilherme, que mora e tem seu estúdio em um condomínio na Estrada do Coco (em Barra do Jacuípe), também realiza esse mesmo show no sábado, no Teatro Cidade do Saber, em Camaçari.

“Cara, é um sonho antigo meu tocar lá, sabia? É outro público, uma cidade industrial e um teatro maravilhoso, o segundo maior da Bahia, depois do Teatro Castro Alves”, conclui.

