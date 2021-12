Guilherme Arantes celebra 40 anos de carreira no TCA

Década de 1970. Um jovem com vinte e dois anos batia na porta das gravadoras com uma fita de rolo na mão atrás de oportunidades. E azar de quem lhe disse não. Pois estaria ali um dos grandes compositores do país, dono de vários sucessos da música brasileira. Era Guilherme Arantes.

Para celebrar a sua trajetória, o artista faz show de voz e piano neste sábado, 5, às 21 horas, no Teatro Castro Alves, marcando o início de uma turnê. A proposta é um passeio por 40 anos de muita música.

Trajetória de sucesso

Com cortinas baixas e o piano da Orquestra Sinfônica da Bahia, Guilherme se apresenta em clima intimista. A poucos metros do público e disposto a acatar os pedidos da plateia, ele garante que não vão faltar sucessos como Planeta Água, Amanhã, Pedacinhos e outras.

"Como vai ser um repertório mais extenso que o normal, preciso ter um controle do tempo que só fazendo em solo consigo ter", diz, sobre o formato do show, o cantor, nascido em São Paulo, criado no distrito paulista de Santo Amaro e residente de Lauro de Freitas.

"Estou até preparando um repertório auxiliar em um bloco com as letras, porque muita coisa preciso lembrar, pois o público é implacável, vai pedir uma que nunca mais toquei", acrescenta. "Esse show é um desafio que quero compartilhar com o público de Salvador, um presente de Natal para a cidade".

Em quatro décadas, Guilherme atravessou gerações e permanece na memória afetiva de muitos. É dono de hits gravados por importantes nomes da MPB, como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Roberto Carlos e outros. Além disso, é o artista com maior número de canções temas de novelas da Globo. Foram cerca de 25, como Meu Mundo e Nada Mais (1976, Anjo Mau), Um Dia, Um Adeus (1987, Mandala) e Sob o Efeito de Um Olhar (1991, Vamp).

Artista que acompanhou mudanças na música brasileira, ele comenta sobre o mainstream: "Acho que o Brasil caiu na armadilha da música lucrativa, daí movimentos como sertanejo, arrocha, funk, etc, cenas ligadas a uma serventia, comportamento e publicidade". Mas pondera sobre sobre o atual momento da música, que, por conta da Internet, está pulverizada e consumida em doses homeopáticas.

Para ele, há uma importante diferença de 40 anos atrás. "O jovem que quer sair para sua carreira, hoje, enfrenta muitas facilidades para fazer o seu trabalho, mas uma dificuldade infinita para se destacar", fala.

