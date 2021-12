Guia mapeia cadeia produtiva da cena rocker de Salvador

Com a proposta de mapear os prestadores de serviço dos mais diversos segmentos da cadeia produtiva da cena rocker e da música independente de Salvador, já está no ar o Guia de Produção do Rock, acessível através do site www.guiadeproducaodorock.com.br. A iniciativa é da produtora cultural Clara Marques.

A versão original do guia, impressa, é de 2010 e foi criada como Trabalho de Conclusão do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Produção Cultural, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na ocasião, o manual reuniu mais de 400 contatos e informações de empresas e profissionais. A ideia de transformar o material em site surgiu com o novo TCC de Clara Marques, dessa vez com habilitação em Jornalismo, na mesma instituição de ensino. A nova edição traz mais seções e contatos atualizados em um site interativo.

Para ter acesso, os usuários se cadastram no mapeamento, preenchendo um formulário simples e enviando os arquivos de portfolio solicitados. É possível também recomendar o trabalho de outros prestadores de serviço, classificando, comentando e compartilhando os perfis. Alguns profissionais e empresas recebem destaque no layout, levando em conta a sua classificação pelos usuários, tempo de experiência na função e renome no mercado.

A catalogação envolve os serviços de bastidores necessários às atividades de produção da música independente soteropolitana, como assessorias contábil, jurídica e de comunicação, produções executiva, musical e audiovisual, design, fotografia, ensino, espaços para shows, estúdios de ensaio, sonorização e iluminação, técnicos de som e luz, roadies, lutheria, lojas de instrumentos, merchandise, marketing promocional, prensagem, selos independentes, venda de discos, sites e blogs, programas de rádio e TV, e festivais independentes.

