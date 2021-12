Grupos ConeCrew Diretoria e Haikaiss se apresentam em Lauro

Neste sábado, 7, os grupos ConeCrew Diretoria e Haikaiss - dois grandes nomes do rap nacional -, se apresentam no Armazém Hall, localizado em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O evento, batizado de "A Cena Festival", começa a partir das 22h.

Formada por Papatinho e os Mc's Cert, Rany Money, Batoré, Maomé e Ari, a ConeCrew Diretoria é carioca e tem 10 anos de carreira. No repertório, canções como "Rap, Cerva e muita Larica" e "Chefe de Quadrilha".

Já os rappers do grupo paulista Haikaiss, trazem músicas como "Mentes do Compositor", "De Longe" e "4e21".

Os ingressos para o evento custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos tanto na casa de shows quanto nos balcões de ingressos Pida e Ticketmix.

adblock ativo