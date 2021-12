O grupo vocal baiano MP7, que ganhou destaque nacional após misturar uma música gravada pelo ex-beatle John Lennon e o Lepo Lepo do Psirico, faz sua primeira apresentação em Salvador nesta sexta-feira, 1º, e sábado, 2, às 20h, no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

Com o show "A cor do canto", o grupo traz um espetáculo musical à capital. No repertório, desde performances e canções consagradas da sua interpretação no YouTube, como o vídeo "Stand by Lepo" [veja vídeo abaixo], estão releituras nacionais e internacionais, a exemplo de "Rolling in The Deep", da cantora e compositora Adele, Stayin' Alive, do grupo Bee Gess, e o rock brasileiro interpretado por "Que País é Esse", da Legião Urbana.

Da Redação Grupo vocal MP7 faz show em Salvador

