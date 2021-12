Grupo Sampa Crew lança CD em Salvador

O rap romântico do Sampa Crew é uma das opções para os soteropolitanos na próxima sexta-feira, 6, em Salvador. O grupo vem à cidade fazer show do lançamento do novo CD, Outono. A apresentação será na casa de shows The Best Beach, no bairro da Ribeira, às 22h. Os ingressos custam R$ 30 (individual) e R$ 50 (casadinha), na pista, e R$ 40 (individual) e R$ 70 (casadinha), com acesso ao camarote.

Além de apresentar ao público as canções inéditas do novo trabalho, a exemplo das músicas Outono - que recebe o mesmo nome do CD - e Sem Medo de Amar, o público também poderá curtir os sucessos da banda como: Amor Além da Vida, Eterno Amor e Mulher Fatal.

A festa ainda que contará com apresentações da banda Du Nosso Jeito e do Grupo Movimento.

adblock ativo