Grupo Rouge traz turnê comemorativa dos 15 anos para Salvador

O Rouge trará a turnê em comemoração os 15 anos de formação do grupo para Salvador. O show acontece no dia 2 de junho no Alto do Andu, na avenida Paralela.

A banda, que retomou a carreira no ano passado, promete trazer hits que marcaram o início dos anos 2000, como "Ragatanga", "Beijo Molhado", "Um Anjo Veio me Falar", "Blá Blá Blá", "Brilha La Luna" e o novo sucesso "Bailando".

Os ingressos variam entre R$ 65 e R$ 300 e podem ser comprados no site Sympla ou nos balcões de ingressos instalados nos shoppings.

adblock ativo