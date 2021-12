Grupo Quabales grava primeiro clipe no Nordeste de Amaralina

Desde pequeno, Janderson Silva sonhava em ser percussionista. Fã da banda Psirico, o adolescente de 15 anos já imaginava seu futuro na música. Ele ainda não sabia manusear a baqueta utilizada para tocar os instrumentos, mas o som e a percussão produzidos pelo grupo o incentivaram a buscar novas oportunidades de aprendizado musical.

Em 1991, sete anos antes do nascimento de Janderson, Marivaldo dos Santos pisou pela primeira vez na cidade de Nova Iorque. Motivado pela irmã, a coreógrafa Rosângela Silvestre, o músico viajou em busca de novos desafios. Um deles foi participar da seleção de artistas para a formação do grupo performático Stomp, oriundo do Reino Unido. Desde então, ele se tornou o único brasileiro a fazer parte do coletivo, que já está em cartaz há 20 anos na Broadway.

As histórias destes dois personagens se cruzam em Salvador, no bairro do Nordeste de Amaralina. Lá, o projeto socioeducativo Quabales, coordenado por Marivaldo, oferece oficinas de percussão e expressão corporal para cerca de 40 crianças e jovens, de 7 a 21 anos, moradores da região. Janderson é um dos adolescentes que integram o projeto desde sua criação, em janeiro de 2012.

Nos dias 1º e 2 de junho, o grupo promete movimentar as ruas do bairro com a gravação do clipe da música "Estilo Quabales", que terá participação da atriz global Paula Pereira, a Nilceia da novela Salve Jorge. "Já conheço Marivaldo há alguns anos e aceitei participar do clipe assim que ele me convidou, porque é uma ação maravilhosa. Contribuir para um projeto social aqui em Salvador não tem preço", ressalta Paula, que é soteropolitana.

O clipe foi uma das mais recentes conquistas do Quabales, cujo nome surgiu do instrumento homônimo criado pelo próprio Marivaldo. "Qua" significa quatro, e "bales" vem do formato semelhante aos timbales. O resultado é um instrumento com quatro espaços para tocar. Além disto, da mesma forma que o Stomp transforma em percussão objetos comuns - como vassouras, baldes e tampas -, os jovens do Quabales reinventam os instrumentos convencionais, misturando a linguagem do Stomp com os ritmos baianos, entre eles o samba-reggae.

Do Nordeste para a Suíça - A primeira apresentação do grupo foi no carnaval de 2012. Um arrastão percussivo liderado por 30 músicos mirins ganhou as ruas do Nordeste de Amaralina e anunciou que algo novo estava por vir. Após o evento, Marivaldo encontrou um espaço disponível para abrigar as aulas, que acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, e são ministradas pelos professores Marquinhos Show e Denny Conceição.

Neste ano, o grupo tocou no Camarote Expresso 2222, do cantor Gilberto Gil, e no Festival de Verão de Salvador, junto com a banda Natiruts. "Fiquei nervoso porque tinha uma multidão assistindo ao show. Teve gente que chorou e algumas mães passaram mal quando viram na televisão, mas foi muito bom", revela Janderson.

Confira o vídeo do Festival de Verão

Thaís Seixas Grupo Quabales grava primeiro clipe no Nordeste de Amaralina

Além destes shows, o grupo foi convidado para se apresentar no Festival Jam, que acontece na Suíça entre 2 e 6 de outubro. "O Quabales está preparado para qualquer desafio. Os integrantes do Stomp não acreditam que, dois anos atrás, nós tínhamos dificuldades para manter o projeto. Eles viram que os meninos aprendem rápido e têm ritmo. Por isso estamos preparando elementos novos para este show no exterior", explica Marivaldo, que pretende trazer novamente os colegas do Stomp para acompanhar o trabalho desenvolvido em Salvador.

Por conta do trabalho socioeducativo voltado para a música, o Quabales ganhou diversos "padrinhos", entre eles a cantora Ivete Sangalo, sua irmã Cíntia e o vocalista da banda Natiruts, Alexandre Carlo. Entretanto, o projeto ainda precisa de ajuda financeira para a compra de passagens para a Suíça. Quem quiser contribuir, pode entrar em contato com Marivaldo, pelo e-mail: marivaldo17@gmail.com.

Novos ritmos - Assim como Janderson, a maioria dos outros jovens que fazem parte do Quabales tinha como referência musical apenas as bandas de pagode baianas. "Não tenho nada contra o pagode, mas este é um projeto para abrir portas e mostrar outros caminhos, e os meninos começaram a gostar", relembra Marivaldo.

Apesar de morar em Nova Iorque, o músico sempre vem a Salvador para acompanhar o projeto, que levou dois anos para ser criado. No início, Marivaldo e mais sete integrantes do Stomp ministraram workshops para os moradores, até que ele encontrou um local que serviria de sede e as aulas passaram a ser frequentes.

<GALERIA ID=18313/>

"Este projeto foi um meio de agradecer as minhas origens, pois eu nasci e morei no Nordeste de Amaralina. Não precisa ser milionário para fazer coisa boa, basta ter força de vontade. Eu já fazia este trabalho com o Stomp, então pensei que seria bom trazer para o meu bairro, a minha cidade", enfatiza Marivaldo.

Hoje, Janderson ainda gosta do Psirico, mas mantém um novo sonho: se tornar integrante do Stomp. Apesar disto, ele sabe que o caminho é difícil e requer muito trabalho, por isso pretende se dedicar cada vez mais à musica. "Vou continuar no projeto porque gosto muito. Posso até não tocar com o Stomp, mas se for com Ivete Sangalo está bom (risos)".

adblock ativo