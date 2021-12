Grupo Pixote promete show histórico em Salvador

O grupo de samba Pixote se apresenta em Salvador no feriado do dia 8 de dezembro, no Conceição Sunset, evento que acontece no Espaço Jequitaia, ao lado da Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, a partir das 13h. O festival também conta com as presenças de Belo, Rodriguinho, entre outros.

Formado por Dodô, Tiola, Thiaguinho e Du, o Pixote já lançou tantos hits na carreira. A banda promete apresentar muitos sucessos no show, como "Idem", "Franqueza", "Fissura", "Insegurança", "Frenesi", "Mande Um Sinal", "Já É Madrugada", "Pira", “Meu Amor", entre outros.

Com mais de 770 mil inscritos em seu canal no Youtube, 1,2 milhões de seguidores no Instagram e 3,9 milhões de fãs no Facebook, o grupo Pixote tem no currículo 14 álbuns de carreira, totalizando mais de 10 milhões de discos vendidos e DVDs gravados.

Os ingressos já estão à venda e custam entre R$50 e R$200. Eles já podem ser adquiridos através do Sympla, Balcões de Ingressos, lojas do Pida e Loja LB Sport CLUB.

