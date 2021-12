Grupo Pirombeira apresenta show autoral nesta terça no TCA

Conhecido por seu trabalho 100% autoral, o grupo Pirombeira se apresenta nesta terça-feira, 11, a partir das 20h na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), reafirmando a forte veia do conjunto para composições.

No palco serão apresentadas novas canções como “O Morro”, composição do baixista da banda, Gabriel Arruti e “Alameda Alfa” de Aline Falcão (teclado, sanfona e voz), além de sucessos antigos do primeiro álbum da banda como “Canastra”, “Cadê o Bongo” e “Instante para se lembrar”. Elementos de baião, frevo, chula e ijexá, misturadas as referências trazidas do jazz e rock poderão ser contempladas durante o espetáculo.

Os ingressos que custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

