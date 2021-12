Grupo Pholhas participa do Conversa Brasileira em A TARDE FM

Os brasileiros do Grupo Pholhas participarão de um papo descontraído durante o programa Conversa Brasileira, no A TARDE FM. O bate-papo começa às 21h deste domingo, 3, na frequência 103.9 MHz, com a apresentação e produção de Antônio Pitta.

Serão relembrados os sucessos como She Made Me Cry, Forever, I Never Did Before, Get Back, My Sorrow, que marcam diversos brasileiros o início da década de 70.

