Grupo paulista grava clipe em Salvador com a Timbalada

A banda paulista He Saike gravou um clipe com a releitura de um dos maiores sucessos do cantor Tim Maia, Descobridor dos Sete Mares, na cidade de Salvador. A música ganha uma roupagem mista de rock com a percussão inconfundível da Timbalada.

Para gravar o clipe, a banda atravessou cerca de 4.200 km entre a capital paulista e a capital baiana de carro, entre julho e agosto de 2013, onde puderam reunir imagens e impressões múltiplas durante a viagem.

"Passamos por muito sol, chuva, neblina, paisagens incríveis, mas também pudemos conhecer um Brasil cheio de miséria, mas teimoso em sorrir", disse Bruno Saike, vocalista da banda.

Além dos músicos da Timbalada, o projeto também ganhou a simpatia do ator Eri Johnson, que contracena com os integrantes da banda no clipe.

"É muito fácil chegar em um determinado destino pegando um avião. Eu queria mais! Se estamos fazendo uma releitura de Tim Maia, figurão emblemático e com uma identificação e personalidade tão brasileiras, era obrigação da banda comer poeira e sentir o que é nosso país, de perto", completou Saike.

"Foram 4 alvoradas que vimos pela estrada e cada um trazendo uma energia renovada pra cumprir essa missão. Tudo vai estar, pra sempre, registrado em nossa mente", concluiu Bruno.

Confira o clip abaixo:

