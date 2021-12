Grupo Patuscando se apresenta nesta terça no TCA

Nesta terça-feira, 9, a partir das 20h, o palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), recebe o show do grupo Patuscada, em mais uma edição do "Terça da Música". Com valores entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais do Ingresso Rápido.

Os quatro músicos que formam o conjunto, Elisa Goritzki (flauta), Dudu Reis (cavaquinho), Daniel Velloso (violão 7 cordas) e Reinaldo Boaventura (pandeiro e percussão), apresentarão o show “Patuscando o Choro”, que com arranjos diferenciados, mistura o choro com diversos ritmos, reafirmando a importância da abordagem a esse gênero musical instrumental brasileiro.

adblock ativo