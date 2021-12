O grupo Palavra Catada volta a Salvador para alegrar a criançada com o espetáculo Aventuras Musicais, para apresentação na quinta-feira, 5 de Outubro, às 18 horas, na Concha Acústica do TCA. Os valores dos ingressos são de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) e estão à venda nos postos do TCA nos SACs Barra e Iguatemi e na bilheteria do teatro.

Aventuras Musicais carrega no cenário projeções Lighting Mapping, uma técnica de vídeo que cria uma sensação de imagens em 3D. Marília Toledo assina a direção e já o elenco é composto pelos personagens Sandreca (Sanda Pares) e Pauleco (Paulo Tatit).

Releituras das músicas Leãozinho, de Caetano Veloso e O Vira, de Secos e Molhados, e as novas músicas Músicos e Dançarinas e Estamos Juntos fazem parte do repertório, junto com as conhecidas Sopa e Vem Dançar com a Gente.

Assista o clipe da releitura de Leãozinho feita pela dupla

Da Redação Grupo Palavra Cantada volta a Salvador

