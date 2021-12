Grupo Novos Baianos encerra festival

O grupo Novos Baianos encerra nesta segunda-feira, às 19 horas, o Festival 'Eu sou Concha', que marca a reabertura do espaço após obras de requalificação. O encontro histórico vai reunir Baby do Brasil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Luiz Galvão e Paulinho Boca de Cantor, que farão um show baseado no repertório do emblemático disco "Acabou Chorare".

O festival começou na última sexta-feira e contou com apresentações de Maria Bethânia, fechado para convidados e com participação de Margareth Menezes. No sábado, se apresentaram Carlinhos Brown que convidou o cantor Lazzo Matumbi e, em seguida, o grupo BaianaSystem com o cantor Ney Matogrosso. Já o domingo ficou a cargo dos Novos Baianos. Nos três dias do festival, as apresentações musicais estão sendo divididas por intervenções cênicas, misturando performances de dança, música e audiovisual.

Requalificação e Ampliação



Na reforma, além de toda modernização, características originais foram mantidas, como o formato semi-arena ao ar livre. As arquibancadas foram recuperadas dando mais conforto ao público — no total, o espaço tem capacidade para abrigar 5 mil pessoas —, camarotes e camarins foram construídos, e uma nova cobertura foi desenvolvida, a qual ganhou o nome de passarela técnica, por seu formato plano e de fácil acesso. Novas instalações também foram construídas: uma casa de máquinas e um estacionamento de cinco pavimentos capaz de abrigar até 300 carros.

O Teatro Castro Alves, incluindo a Concha Acústica de Salvador, foram tombados pelo IPHAN em 2014. Embora o teatro tenha sido inaugurado em 1967, a história da Concha Acústica começou em julho de 1958, quando este grande 'anfiteatro a céu aberto' começou a realizar os seus primeiros eventos. Inúmeros artistas se apresentaram na Concha Acústica de Salvador, como: João Gilberto, na reinauguração da Concha, em 1988, Novos Baianos, Luís Gonzaga, Wanderléa, Ney Matogrosso, Dominguinhos, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Gonzaguinha, Milton Nascimento, Cássia Eller, Luís Melodia, Adriana Calcanhoto, Martinho da Vila, Nana Caymmi, Lenine, Beth Carvalho, Marisa Monte, Jaques Morelenbaum, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Novos Baianos, Armandinho, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Saulo e Margareth Menezes.

