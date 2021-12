Grupo Mudei de Nome comanda Volta no Dique neste domingo

A edição 2018 do Festival da Primavera de Salvador será aberta neste domingo, 16, com a tradicional volta no Dique do Tororó do grupo Mudei de Nome. O grupo desfila no Pranchão, trio que permite a aproximação dos artistas ao público, a partir das 10h..

Formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões, o Mudei de Nome – antigo Alavontê, que em maio encerrou as atividades e mudou a marca – faz a concentração nas proximidades da Arena Fonte Nova, mesmo local onde encerra a apresentação.

“Sempre realizávamos esse evento no mês de abril mas, esse ano, depois que mudamos de Alavontê para Mudei de Nome, nosso público pediu e encontramos, no Festival da Primavera, a oportunidade de comemorar com a cidade”, ressalta Jonga Cunha.

O repertório é composto pela a trilha sonora que marcou a música baiana e os novos sucessos autorais.

