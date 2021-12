Grupo Moinho volta aos estúdios e lança Éolo

Depois de cinco anos, o vento sopra mais uma vez pelos caminhos entre a Bahia e o Rio de Janeiro e faz o Moinho girar novamente. A banda formada pelas baianas Emanuelle Araújo (voz) e Lan Lan (percussão) e pelo carioca Toni Costa (guitarra) voltou aos estúdios para gravar Éolo, terceiro álbum do trio que nasceu em 2004 nas casas de samba da Lapa, no Rio.

No novo disco, o grupo mostra que encontrou equilíbrio e identidade, fruto do amadurecimento que é natural a quem tem influências em comum e toca junto há dez anos.



Assumidamente autoral (a maioria das composições é assinada por Lan Lan e Toni Costa), o resultado é um trabalho bem coeso. O CD tem nove faixas, com duração total de menos de 30 minutos: passa como um vento leve e fica a vontade de escutar tudo novamente.

"A gente produz pra caramba, mas quisemos fazer um disco com poucas faixas, bem enxutinho", explica Emanuelle.

"Temos um ritmo muito nosso de produção, não temos pressa para que as coisas aconteçam. Esses cinco anos de intervalo foi um momento que a gente quis apostar nas novas composições, mais autorais e também no que pintasse".



E pintou. Se, de um lado, o Moinho mantém o balanço do samba (meio baiano, meio carioca) de sua origem, de outro flerta muito bem com a MPB, a música latina e o funk carioca.

"Isso é a nossa cara. Já acontece desde quando a gente cantava na Lapa. A gente partiu de sambas baianos, resgates de Caymmi, Riachão, samba do Recôncavo, mas a gente já fazia também um pouco dessa mistura", diz a ex-vocalista da banda Eva.

O frescor do encontro dos três é, para Lan Lan, a fórmula da sonoridade da banda. "É a leveza de misturar as nossas ideias e experiências quando a gente se junta. É o resgate da nossa herança cultural baiana e da nossa base de música, dos mestres que nos influenciaram. Toni também trouxe as influências dele, dos compositores que o formaram. Enfim, o Moinho é brasileiro".

Lan Lan começou tocando com Márcio Mello na banda Rabo de Saia no final dos anos 1980 e na década seguinte passou a acompanhar grandes nomes da música nacional, como Marisa Monte, Elba Ramalho, Carlinhos Brown, Moraes Moreira, Titãs, Nando Reis e Cássia Eller.

"O tempo traz a maturidade, essa nova vivência na música. Em cinco anos, quem é compositor sente as mudanças de sensibilidade, do coração, a gente absorve tudo", completa a baterista.

Mistura



O samba aparece em ritmo e batuque suingados nas faixas Do Tempo do Meu Avô e Mexeu Comigo. Já Indiana, música inspirada num clássico do jazz, Back home in Indiana (McDonald/BallardJá , surge mais cadenciada, em uma versão genuinamente carioca.

Cabe a Vento Caribenho dar o acento latino ao samba, misturando as influências dos diversos ritmos da região com o som de instrumentos eletrônicos. Morrendo de Saudade, de Tadeu Mathias (única que não é de autoria de Toni Costa e Lan Lan), deixou de lado o arranjo de samba para se transformar em uma balada com suingue sensual na versão do trio.

A clara influência do funk é sentida nas faixas Noite Massa e Tu Pira, esta oriunda da parceria com Carlinhos Brown. O Cacique do Candeal também assina a produção e a percussão da música. Tu Pira tem mixagem do DJ Fernando Deeplick e sonoridade bem festiva que vai dos bailes funks às baterias das escolas de samba cariocas.



Éolo é outra que tem o dedo de Brown, tanto na composição quanto na percussão e na produção. Não à toa, a faixa abre e dá nome ao disco, pois sintetiza a mistura rítmica desde sua sonoridade à força de seu significado (o deus dos ventos na mitologia grega).



"Éolo é o deus do vento que move tudo, move a tempestade e traz a bonança, as experiências da vida da gente", afirma Lan Lan.

A música surgiu do encontro do trio com Carlinhos Brown antes de um show na Lapa, onde o baiano era convidado. "Carlinhos é nosso amigo de muito tempo, de diferentes caminhos. Meu por um, do Toni e da Lan Lan por outros. Quando a gente escutou o CD todo, achou que Éolo era o nome do disco. Tudo aconteceu de forma inusitada", conta Emanuelle Araújo.

Brown, por sua vez, não poupa metáforas na apresentação do terceiro disco do grupo e escreve: "Movidos pelos ouvidos de uma centrifugadora estética que move o mundo ao seu redor. Onde houver a boa intenção sonora de soma e compartilhamentos, lá estarão os filhos de Cervantes servindo guitarras felizes e originais ou percussões de gosto apurado".

adblock ativo