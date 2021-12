Grupo Menudo planeja turnê no Brasil em agosto

O grupo Menudo, sucesso dos anos 80, vai voltar ao Brasil para uma turnê em agosto. Johnny Lozada, René Farrait, Ricky Meléndez, Ray Reyes, Miguel Cancel e Charlie Massó são os integrantes que estão no projeto denominado "El Reencuentro", segundo o Jornal Extra.

A notícia da vinda ao Brasil está animando os fãs que, enquanto aguardam a confirmação dos shows, movimentam o Facebook com comunidades a respeito do grupo.

"Quero vê-los em agosto. Como faço??? Lindos", diz uma das fãs em uma publicação na rede social.

Depois de 35 anos, os rapazes, que já não são tão jovens, estão com show marcado em Nova York, nos Estados Unidos, para o dia 17 de julho. Os ingressos custam entre US$ 70 e US$ 513, sendo que o mais caro dá direito a foto e autógrafos.

