Grupo Massaranduba faz show no Santo Antônio Além do Carmo

O grupo Massaranduba se apresenta neste domingo, 2, a partir das 13h, no Espaço D'Venetta, no Santo Antônio Além do Carmo. Os ingressos custam R$ 15 e estão à venda no local.

Além dos clássicos do chorinho, eternizados por Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, entre outros, o show traz no repertório outros ritmos brasileiros, como o baião e o frevo, além de músicas marcantes da MPB, interpretados com arranjos próprios.

O grupo Massaranduba é formado pelos músicos baianos Indira Dourado (clarinete), Peu Souza (bandolim), Tadeu Maciel (pandeiro) e Duca Vasconcelos (violão 7 cordas)

adblock ativo