Grupo de rock Autoramas faz show em Salvador

Mistura bem embalada de surf music com jovem guarda, o som da banda Autoramas está de volta a Salvador. O grupo fará uma apresentação no dia 12 de outubro, abrindo o projeto "Traz de Fora", promovido pelo Portela Café (Rio Vermelho).

O trio formado no Rio de Janeiro por Gabriel Thomaz (no vocal e guitarra), Flávia Couri (no vocal e baixo) e Bacalhau (na bateria) apresenta seu sexto e mais recente álbum, "Música Crocante", gravado por meio de financiamento coletivo. O destaque do show fica por conta da versão instrumental da música "Blue Monday", do New Order.

O show, que tem ingressos a R$25 (na bilheteria) e R$20 (lista amiga no site), conta ainda com sucessos de discos anteriores, como "Carinha Triste" e "Fale Mal de Mim".

Em suas passagens anteriores por palcos baianos, os Autoramas tocaram em cima de um trio elétrico com os Retrofoguetes (em 2008) e fizeram show solo no Groove Bar (em 2009).

adblock ativo