Grupo de rap RZO se apresenta pela primeira vez em Salvador

Um dos nomes de peso do rap nacional, o grupo RZO desembarca em Salvador neste sábado, 21, para apresentar o show do seu novo disco, "Quem tá no jogo". O show faz parte da edição especial da festa "Ugangue Apresenta" e acontece no Largo Tereza Batista (Pelourinho), a partir das 20h.

Os ingressos custam R$ 30 (antecipado), R$ 40 (no local) e a R$ 50 (casadinha) e estão à venda no Sympla.

Formado por Helião, Sandrão e Dj Cia, o RZO traz para a capital baiana um repertório com seus principais sucessos, além das músicas novas. A programação conta ainda com os shows do grupo baiano Nova Era e do rapper Correria.

