Grupo de rap Nova Era faz show no Pelourinho

O grupo de rap Nova Era fará apresentação no Pelourinho durante a Terça da Bênção, no dia 11 de novembro, a partir as 21h, no Largo Quincas Berro D'água. O show que apresenta uma prévia do novo álbum do grupo "Brutality", é gratuito. O CD será o segundo da carreira e é uma produção do coletivo Ugangue

O repertório ainda conta com músicas já conhecidas pelos fãs do grupo, como "Mundão", "Gueto" e "Ligeiro". O show terá a participação do N.E., com DaGanja, Vandal, Mc Kiko, Saca Só e Cintia Savoli.

