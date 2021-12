Grupo CNCO traz turnê mundial para a capital baiana

Com quatro apresentações, a turnê mundial “CNCO World Tour”chega ao Brasil. O grupo de pop latino CNCO se apresenta na capital baiana no dia 9 de novembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O repertório do show conta com os sucessos dos dois primeiros álbuns do grupo, além dos últimos singles e novidades do terceiro álbum, que será lançado ainda em setembro. CNCO também se apresenta Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

O grupo já ganhou diversos prêmios, certificações de ouro e platina nos Estados Unidos e também possui dois discos que lideram paradas musicais.

