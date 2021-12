Grupo Charlie Brown Jr. será reformulado

Os integrantes da banda Charlie Brown Jr. anunciaram a formação de novo grupo, um mês após a morte do vocalista Chorão, por overdose de cocaína. Marcão (guitarra), Champignon (baixo), Thiago Castanho (guitarra) e Bruno Graveto (baterista), remanescentes do popular grupo de hardcore brasileiro, vão se juntar sob a alcunha de A Banca, revelaram em entrevista à revista Rolling Stone.

Alexandre Magno Abrão, o Chorão, faria 43 anos na terça-feira, 9. O cantor foi encontrado morto em seu apartamento, em Pinheiros, no dia 6 de março. O laudo do Instituto Médico Legal revelou uma alta dose de cocaína em seu sangue. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo