Grupo Botequim convida Nelson Rufino para roda de samba

O grupo Botequim, referência no cenário musical do samba de raiz, levará todo seu swing para o Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, nesta sexta-feira, 18, a partir das 21h, realizando a primeira roda de samba do ano.

Conhecidos pelo trabalho de pesquisa sobre o samba tradicional de todas as regiões do país, o grupo que é símbolo de resistência e afirmação do samba na Bahia, interpretará sucessos como “Grito de Liberdade” e “Festa no Botequim”, além do mais recente lançamento, a canção “Pro tempo virar”. Na ocasião o grupo receberá como convidado o compositor e sambista baiano, Nelson Rufino. Os ingressos custam R$ 15 e devem ser adquiridos no local.

