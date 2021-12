Grupo barroco e DJ da Alemanha em concerto gratuito no TCA

Parece mentira, mas a música erudita e a música eletrônica têm um longo namoro - mais de um século. Nesta terça, 27, às 20 horas, o público terá a oportunidade de testemunhar mais um momento deste relacionamento no Outer Space Concerto, evento gratuito no Teatro Castro Alves.



Promovido pelo Instituto Cultural Brasil-Alemanha como encerramento da Temporada da Alemanha no Brasil 2013-14: Quando Ideias Se Encontram, o concerto leva à Sala Principal do TCA o grupo de música barroca alemão Elbipolis, de Hamburgo, tocando em conjunto com o DJ berlinense Brezel Göring. Juntos, DJ e grupo formam o projeto Baroque Lounge.



"Contamos com o indispensável apoio do Teatro Castro Alves, através da SeCult, e da Escola de Música da Ufba", agradece Wiebke Kannengiesser, coordenadora de programação cultural do Icba.



"Foi a primeira vez que precisamos arrumar um cravo, instrumento raro hoje. Parece que existem apenas dois ou três cravos na cidade, e um deles estará conosco nesta terça", conta.



Casamento afinado



Mesmo quem estranha a mistura, pode acreditar: funciona. "Quem conhece (o hit) Golden Brown, dos Stranglers (clássica banda punk inglesa), faz uma ideia de como o som do cravo casa bem com música contemporânea. Além dele, contamos com flauta doce, violinos, viola, violoncelo e percussão", diz.



"Sem falar das intervenções eletrônicos do DJ Brezel Göring, radicado em Berlim e à frente do duo pop brega Stereo Total, muito conhecido na cena indie europeia", acrescenta Wiebke.



Göring uniu-se ao Elbipolis há sete anos e, nesse trabalho, "ele busca inspiração nos primórdios da música eletrônica - a chamada 'era espacial', nos anos 1950 e 1960", conta.



Com o encerramento desta temporada, o Icba volta sua atenção para a Copa do Mundo: "Exibiremos muitos jogos no Pátio, não só da Alemanha e do Brasil. O Berlim Café oferecerá um cardápio diferenciado, inspirado pelas culinárias dos países em campo. Programação no nosso site", convida Wiebke.

