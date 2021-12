Grupo Barlavento retorna ao Rio Vermelho

O grupo de samba de roda Barlavento retorna aos shows na Varanda do Teatro Sesi, no Rio Vermelho, a partir desta quinta-feira, 5, às 22h. Os ingressos custam R$ 20. O alemão Bernard Snyder, conhecido como "homem banda", será o convidado da noite.

Comandado por Davizinho de Mutá e Hamilton Reis, o grupo traz no repertório músicas dos dois álbuns lançados pelo grupo: "Burado de Maroca" e "Marisqueira". Também haverá músicas inéditas como "O Quintal do Miranda", "Samba do Trânsito" e "Pra Você Ser o meu Amor".

