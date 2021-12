Grupo Barlavento apresenta show comemorativo de 10 anos em Salvador

O grupo Barlavento leva o show 'Quebramar' para o Café-Teatro Rubi (Wish Hotel da Bahia) no sábado, 7, e domingo, 8, às 20h. As apresentações são baseadas no terceiro e mais recente disco do grupo, que celebra os 10 anos de trajetória.

Fundado pelo vocalista Davizinho de Mutá e por Hamilton Reis (voz e violão), o Barlavento tem ainda Henrique Santos nas congas e no vocal. Neste show, conta também com a parceria de Jorge de Dudu, no timbau e nos vocais, além de Kleber Aguiar, que assina a direção musical, no violão. A direção geral fica a cargo de Regina Fernandes e Selma Santos.

No repertório, músicas do CD Quebramar, que foi lançado em outubro deste ano em comemoração a uma década do grupo. Dentre essas canções, quatro são inéditas e foram compostas pelo cantor e compositor Roque Ferreira especialmente para esse disco – Sereno Molhado, Lua Nova de Mutá (em parceria com Davizinho de Mutá e Hamilton Reis), Festa de Rua e Quebramar.

Complementando o show, serão executadas músicas que marcaram a trajetória do grupo desde o primeiro CD “Barravento, o vatapá da veia”. As apresentações vão contar também com as participações especiais de Roque Ferreira, Selma Santos (Sereno Molhado) e Isabel Reis (Lua Nova de Mutá).

