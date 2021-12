Grupo americano The Platters confirma show em Salvador

O grupo vocal The Platters, famoso pelo hit internacionalmente conhecido, Only You, está de volta ao Brasil para realizar uma mega turnê. A sequência de shows The Platters - Brasil Tour 2013 terá inicialmente 21 apresentações em dois meses, incluindo Salvador.

Na capital baiana, o show acontece nos dias 11 e 12 de maio, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

The Platters já vendeu mais de 53 milhões de discos por todo o mundo, e está desde 1990 no Hall da Fama do Rock and Roll. Além de Only You, as músicas You´ve Got The Magic Touch, My Prayer, The Great Pretender e You´ll Never Know estão no repertório.

