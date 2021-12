Grupo Afrocidade se apresenta nesta sexta no Pelourinho

Uma das novidades musicais produzidas na Bahia, o grupo Afrocidade, formado e residente em Camaçari, realiza mais uma edição dos seus shows de verão, nesta sexta-feira, 25, às 21h na arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho.

O grupo que tem como marca registrada letras politizadas que se misturam a ritmos populares como arrocha e pagode para cantar as lutas e resistência do povo negro, apresentará seus principais sucessos como “De Quebrada”, “Diáspora”, “Tá mó Barril”, “Aduba” e muitos outros.

Os ingressos que custam entre R$ 10 e R$ 30 podem ser adquiridos no site do Sympla ou na bilheteria do local.

