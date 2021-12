Groove Bar reúne shows covers de Coldplay e Oasis

O encontro das bandas Coldplay e Oasis - representadas pelo grupo Nós Fomos do Coldplay e pelo cantor Ted Simões - acontecerá nesta sexta-feira, 5, no Groove Bar, na Barra, a partir de meia-noite.

Os fãs do Oasis vão poder curtir clássicos como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Live Forever". Já os seguidores do Coldplay terão a oportunidade de ouvir “The Scientist”, “Fix You”, “Yellow”, “Paradise”, “Viva La Vida” entre outras.

adblock ativo