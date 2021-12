Gretchen faz show no Alto do Andu para festejar 5 anos do Amsterdam

Gretchen está com tudo! Depois da sua participação no clipe da música Swish Swish, da cantora Katy Perry, a rainha dos memes e do rebolado desembarca em Salvador para fazer show em comemoração aos 5 anos da boate Amsterdam Pop Club. O evento, no próximo dia 29, será no Alto do Andu, na avenida Paralela.

A apresentação de Gretchen contará com a participação do Fit Dance, grupo que faz sucesso no YouTube e participa também do clipe. O DJ Kaerre Neto também estará na festa.

O evento acontecerá a partir das 22h e os ingressos custam R$ 25 (pista) e R$ 60 (camarote open bar). As vendas estão sendo feitas pelo Sympla, Ingressos Grupo San e Ticketmix.

Não assistiu ao clipe? Veja aqui e agora!

