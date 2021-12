Gretchen anima a noite dos solteiros em boate de Salvador

A programação para o final de semana do Dia dos Namorados dos baianos promete ser animada até para quem está solteiro. Isso porque a cantora Gretchen Miranda, 57 anos, é a convidada da edição especial da festa "Armengado".

O evento acontecerá nesta sexta-feira, 10, na boate San Sebastian, no Rio Vermelho, a partir das das 23h. Além do show da cantora, os DJs Raoni F, Adrielle e Cainã vão comandar a pista com muita música eletrônica. Os ingressos são vendidos por R$ 30.

