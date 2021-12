Mesmo de licença maternidade, a rainha da sofrência não descansa e nem dá descanso para os fãs. Na sexta-feira, 10, Marília Mendonça divulgou o clipe da música 'Graveto', que faz parte do projeto 'Todos Os Cantos'.

"Vocês não têm noção do quanto sonhei com esse momento, tá a coisa mais linda!", escreveu a cantora nas redes sociais. Em pouco mais de 24 horas de lançamento, o clipe já está em primeiro lugar nos mais vistos do YouTube e alcança a marca das 2 milhões de visualizações.

Assista o vídeo abaixo:

Da Redação 'Graveto': Marília Mendonça divulga clipe de nova música

adblock ativo