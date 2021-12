Gravações inéditas do Oasis estarão em novo lançamento

Gravações raras e inéditas da banda de rock britânica Oasis serão incluídas no relançamento do álbum de 1995 "(What's The Story) Morning Glory?", o segundo disco do grupo que se desmanchou em 2009.

O álbum, que vendeu 22 milhões de cópias no mundo é o segundo sucesso do grupo a ser relançado nos últimos tempos, como parte da comemoração de 20 anos da banda. O primeiro foi "Definitely Maybe", de 1994, e, até o final do ano, "Be Here Now", de 1997, também voltará às lojas.



De acordo com a revista "NME", uma equipe foi responsável por buscar demos antigas e material ao vivo do grupo, que foram remasterizados para ser incluídas no novo lançamento. O material inclui demos das músicas "She's Electric" e "Rockin' Chair", gravadas em Manchester, além de gravações de "Some Might Say", "Hey Now" e "Bonehead's Bank Holiday" feitas em Tóquio em setembro de 1994.

Fotos nunca divulgada dos irmãos Gallagher também estarão no disco.

"(What's The Story) Morning Glory?" estará disponível, em setembro deste ano, em CD e download digital, e ainda em uma edição especial com um LP.

adblock ativo