Gravação do DVD de Péricles acontece neste sábado, na Arena Fonte Nova

Os inúmeros fãs de Péricles já estão em contagem regressiva, ansiosos para o próximo grande show do sambista. Neste sábado, 06, o cantor fará a gravação do seu próximo DVD, que acontecerá em solo soteropolitano, na Arena Fonte Nova. O repertório será baseado no último trabalho de estúdio, intitulado "Em Sua Direção".

Em entrevista ao A TARDE, o 'Rei da Voz', como é popularmente conhecido, falou com exclusividade sobre sua expectativa para o novo trabalho. "Já estamos aqui, chegamos em terras baianas e estamos nos preparando. Esperamos que seja sucesso, porque iremos receber muito carinho do povo da Bahia e não tem como ser diferente. Estou muito ansioso e quero que seja tudo maravilhoso", afirmou.

Por não se tratar de um show qualquer, principalmente em questão de tamanho, Péricles ainda contou os procedimentos especiais que costumam ser adotados antes da preparação. "Para um show dessa dimensão, a gente costuma sempre trazer uma boa parte da equipe antes. Precisamos nos preparar muito bem. Por isso, já adiantamos uma parcela do grupo, juntando com as pessoas que já temos aqui em Salvador".

Se engana quem pensa que a escolha da capital baiana para o show foi mero acaso. Na verdade, o sambista revelou que o desejo de gravar um DVD aqui é muito antigo. Para ser mais preciso, a vontade vem desde os tempos em que ele ainda era integrante do grupo Exaltasamba, extinto em 2012.

"Eu sou sempre muito bem recebido aqui. É um dos lugares que melhor me recebem no país. Isso era uma dívida que eu tinha desde os tempos do Exalta. Eu prometi que um dia viria gravar um DVD aqui, tive essa oportunidade e tudo foi feito para que isso acontecesse. Não posso jamais abrir mão dessa chancei", contou.

No repertório, além de nove canções inéditas, confirmadas pelo cantor, sempre tem aquelas que são marcas registradas em todo lugar que ele vai. "Olha, 'Eu e você sempre' é obrigação fazer parte. Tem 'Melhor eu ir' que também não pode faltar. Os pagodeiros daqui da Bahia gostam muito de 'Logo de Manhã', então não pode faltar de jeito nenhum", contou.

Além das atrações já confirmadas para o evento - Belo, Tiee e Harmonia do Samba - o sambista ainda deu pistas que de poderá haver mais participações especiais durante a sua apresentação. "É bem capaz. Mas vamos deixar como surpresa para hora, né?", deixou no ar.

Independente das atrações, Péricles sempre arrasta multidões aonde vai. Uma das alcunhas que o cantor recebeu pelo seu público, inclusive, é a de 'Rei da Voz'. Sobre o apelido, Péricles afirmou gostar da demonstração de carinho, mas também fez questão de destacar os vários cantores de qualidade no Brasil.

"Eu adoro, acho bonito, representa muito o carinho que o público tem por mim, apesar de achar que tem muita gente boa nesse nosso país e que canta muito, até melhor. Mas eu gosto bastante e fico extremamente lisonjeado pelo carinho que as pessoas tem por mim e pelo meu trabalho", ressaltou.

Por fim, o cantor falou sobre sua expectativa para o show e enfatizou o bom momento que vem vivenciando em sua carreira.

"É a realização de mais do que um sonho. Acredito que todo o artista, quando começa sua trajetória, espera ter momentos como esse e eu não sou diferente. Graças a Deus, eu acabei conquistando muito mais do que aquilo que sonhei na minha vida musical", concluiu.

adblock ativo